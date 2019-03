OL : Stop le Genesio bashing ! Vercoutre s'indigne !

Dans : OL, Ligue 1.

Ephémère consultant pour Canal+ après avoir pris sa retraite de footballeur, Rémy Vercoutre a abandonné la chaîne cryptée afin de rejoindre Rémi Garde à l'Impact Montréal où l'ancien portier de l'OL et de Caen est devenu entraîneur en charge des gardiens de but. Mais, bien évidemment il ne rate pas une occasion de regarder les matches de Lyon, et constate avec stupéfaction que Bruno Genesio est toujours soumis à des attaques incessantes. Rémy Vercoutre avoue ne pas comprendre ce qui, selon lui, ressemble clairement à de l'acharnement.

Et dans la Dépêche, le gardien de but à la retraite s'offusque de cette situation. « Ce que je constate, c’est que Bruno Genesio fait un travail fantastique, qu’il est toujours dans les objectifs fixés par le président, et je crois que les supporters ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont d’avoir Genesio, un Lyonnais, sur le banc de leur club. L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs… Bruno est quelqu’un qui connaît les arcanes du club, qui connaît les joueurs, les entraîneurs de la formation. Pour intégrer les jeunes à l’effectif, il n’y a pas meilleur que lui, car il est aussi issu de la formation », fait remarquer Rémy Vercoutre, bien conscient que ses arguments ne changeront pas vraiment la situation de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. En attendant, Jean-Michel Aulas ne semble pas vraiment sensible au Genesio bashing sur les réseaux sociaux et c'est cela l'essentiel pour le coach rhodanien.