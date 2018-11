OL : « Soyez prêts », Memphis lance le choc OL-ASSE à sa manière

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Auteur d’un match XXL face à la France vendredi soir avec les Pays-Bas, Memphis Depay sera de nouveau très attendu lundi contre l’Allemagne.

Et pour cause, les Néerlandais joueront leur qualification pour les demi-finales du tournoi, et le buteur rhodanien sera l’arme offensive n°1 de Ronald Koeman. Après ce match important, il sera temps pour Memphis Depay de se reconcentrer sur l’Olympique Lyonnais. Cela tombe bien, des matchs très excitants attendent les hommes de Bruno Genesio, avec en premier lieu la réception de l’AS Saint-Etienne, vendredi prochain au Groupama Stadium.

Un match que Memphis Depay attend avec impatience, comme il l’a confié aux journalistes de Téléfoot durant de ce rassemblement. « En ce moment, je suis en sélection, on joue lundi un match important. Quand je reviendrai, je me préparerai pour le match de vendredi contre Saint-Etienne donc soyez prêts ! Ce sera un gros match » a prévenu un Memphis Depay bien décidé à en découdre avec les Verts. Un match toujours important entre ces deux équipes, mais qui aura une saveur bien particulière cette saison. Et pour cause, il n'y a qu'un petit point d'écart au classement entre l'OL et l'ASSE. Malheur au vaincu, donc…