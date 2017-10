OL : Son coup-franc, Genesio, les erreurs, Fékir en seigneur

Dans : OL, Ligue 1.

Nabil Fékir, attaquant de l’Olympique Lyonnais, après son doublé et son but victorieux à la dernière minute contre Monaco (3-2) : « Je suis content pour l'équipe. On a fait un beau match, même si on prend des buts bêtes sur des erreurs d'inattention. Je ne me pose pas de questions, je donne le maximum. J'ai eu de la chance sur le coup franc. Bruno (Genesio), c'est quelqu'un de bien, il ne mérite pas tout ce qu'on entend sur lui. Je suis content pour lui et pour le staff. C'est une grosse performance. (Sur le coup franc) Joël Bats m'avait dit que le gardien anticipait, et qu'il fallait contourner le mur. J'ai suivi le conseil et ça a marché ». (Source Canal+)