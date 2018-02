OL : Six mois après, Aulas dit tout sur le cas Ghezzal

Dans : OL, Mercato, Monaco.

Ce fut l’un des feuilletons de la saison dernière, et Jean-Michel Aulas en avait fait un cheval de bataille.

Malgré son optimisme a chaque occasion d’évoquer cette situation, le président lyonnais n’avait pas pu trouver les arguments pour convaincre le natif de Décines de prolonger son contrat à Lyon. Et après une dernière saison difficile dans les deux camps, Rachid Ghezzal avait pris la direction de Monaco, où forcément son salaire avait pris un énorme coup de boost. C’est sans regret que JMA a laissé partir l’international algérien, qui n’a jamais voulu signer malgré les efforts financiers, ce qui au final a permis à Lyon de se concentrer sur le recrutement de Bertrand Traoré.

« C’est plus embêtant pour l’exemple. On a tout fait, on a “débridé” les plafonds mais ce n’est pas lui qui a négocié. Je l’ai vu à Monaco et il m’a embrassé. J’ai cru comprendre qu’il n’avait pas le même agent aujourd’hui… Ghezzal, ça m’a fait plus mal sur le plan affectif que technique car on est allé chercher Bertrand Traoré et ça prouve qu’on est toujours capable d’investir sur de tels talents venus de l’étranger », a confié dans L’Equipe le patron de l’OL, pour qui le pincement au cœur est largement compensé par le recrutement de l’ancien de l’Ajax Amsterdam.