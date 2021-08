OL : Shaqiri et Lyon, le salaire dévoilé, l'accord est trouvé !

Dans : OL.

Sauf retournement de situation, et cela est possible comme on l'a vu avec André Onana, Xherdan Shaqiri devrait rapidement rejoindre l'effectif de Peter Bosz à Lyon. Moyennant un gros effort salarial, l'OL a convaincu l'ailier suisse. L'accord est proche avec Liverpool.

Dans leur quête d’un renfort offensif ayant les qualités exigés par Peter Bosz pour renforcer l’effectif de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas et Juninho ont probablement trouvé la perle rare. Car L’Equipe confirmes les informations des journalistes italiens, lesquels avaient indiqué il y a quelques heures que la venue de Xherdan Shaqiri à l’OL était désormais plus que probable. Même si les dirigeants français doivent encore s’entendre avec leurs homologues des Reds, le club de Premier League a largement baissé ses exigences et l’opération pourrait se concrétiser pour un montant autour de 6 millions d’euros, la première offre de 4 millions d’euros ayant été refusée par Liverpool. En attendant de s’entendre avec le club de la Mersey, l’OL a pris les devants en négociant directement avec Xherdan Shaqiri, et un accord aurait même été trouvé entre l'ailier suisse et Lyon.

Shaqiri coûtera 12 millions d'euros sur le plan salarial pour 3 ans de contrat

Pour quitter Anfield, l’expérimenté international suisse, qui a brillé lors du dernier Euro, a accepté de baisser son salaire « made in Premier League », mais il touchera tout de même 350.000 euros par mois pendant la durée totale de son futur contrat de 3 ans, soit un investissement total de 12 millions d’euros. Même si l’Olympique Lyonnais payait sur ces bases Memphis Depay, on pensait que la situation financière actuelle de l’OL ne permettait plus d’autant investir. Mais c’était une erreur, et à priori Jean-Michel Aulas a encore l’intention de recruter quelques joueurs afin de donner à l’entraîneur néerlandais l’équipe qu’il souhaite. Les supporters de Lyon peuvent être rassurés.