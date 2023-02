OL : Sarr et Jeffinho, 27 millions qui le scandalisent

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est le grand perdant de la dernière journée du championnat de Ligue 1, l'OL étant à la neuvième place après sa défaite à Auxerre. De quoi agacer ceux qui pensent que lors du mercato hivernal, le club rhodanien a fait des choix trop hasardeux pour réussir une belle fin de saison. Amin Sarr et Jeffinho sont pointés du doigt.

Les supporters lyonnais ont passé un sale week-end puisque depuis vendredi soir, et la défaite de l'OL au stade de l'Abbé-Deschamps, ils ont vu toutes les équipes en bataille pour les places européennes s’imposer. Parler d’un ticket pour la C3 ressemble désormais à un doux rêve, seule la victoire en Coupe de France pouvant permettre d’éviter une nouvelle saison blanche au club de John Textor et Jean-Michel Aulas. Cependant, le semblant de calme revenu après la petite série de victoires est déjà retombé, et les accusations tombent contre les choix faits par Bruno Cheyrou lors du dernier mercato d’hiver, et notamment les signatures de Jeffinho et d’Amin Sarr. Dans son débrief, SeriousCharly est sans pitié avec le joueur brésilien et son coéquipier suédois, même s’il en veut surtout aux décideurs lyonnais.

L'OL s'est raté au mercato d'hiver

🏁 Fin de cette rencontre.



Nos Lyonnais s'inclinent 2 buts à 1 face à Auxerre 🔴🔵



Il faudra rebondir samedi lors de notre prochain déplacement à Angers ! 👊



2-1 #AJAOL pic.twitter.com/3aHNH0Uj9O — Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2023

Pour l’influenceur supporter de l’Olympique Lyonnais, on n’est pas loin d’un scandale. « Je n’en veux pas à Amin Sarr, j’ai juste un problème avec le mercato lyonnais. On a récupéré 30 millions d’euros sur la vente de Malo Gusto, et l’OL a donc 30 millions à investir. Dejan Lovren est arrivé libre, même s’il y a probablement une petite prime à la signature, on va donc considérer que cela a coûté deux ou trois millions. Mais après il y a 27 millions d’euros qui sont lâchés sur Amin Sarr et Jeffinho, qui seront peut-être de très bons joueurs de football à un moment donné. Mais ce sont de jeunes joueurs qui factuellement ne sont pas prêts (…) Quel intérêt de prendre des joueurs qui ne sont pas bons et le seront peut-être dans 4, 5 ou 6 semaines. Vincent Ponsot avait parlé d’une « commande » au mercato, là je ne comprends pas la commande. Il n’y aucune logique de recrutement (…) On a dépensé 27 millions d’euros sur deux joueurs et on ne peut pas compter sur eux immédiatement. On avait besoin de pompiers, et on ne les a pas », a fait remarquer SeriousCharly dans son dernier débrief sur l’Olympique Lyonnais.