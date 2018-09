OL : Salut nazi à Manchester, Lyon communique

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Déjà dans le viseur de l’UEFA pour plusieurs débordements passés, l’Olympique Lyonnais se doit au moins de se montrer exemplaire dans la chasse aux supporters fauteurs de trouble.

C’est le cas avec cette vidéo qui a marqué les esprits mercredi, puisqu’on y voit un supporter lyonnais, au premier rang, effectuer un salut nazi en plein stade. Autant dire que l’individu était assez facilement repérable, et l’OL a ainsi fait savoir qu’il avait été identifié, et que son signalement avait été transmis à la police.

« L’Olympique Lyonnais informe que l’individu auteur d’un comportement inexcusable, mercredi soir à Manchester, a bien été identifié par les services de sécurité du club et que son identité a été transmise aux services de police français et britanniques.

L’Olympique Lyonnais condamne fermement de tels agissements et rappelle qu’il a immédiatement pris des mesures d’interdiction définitive du stade et de tous déplacements officiels organisés par le club, à l’encontre de cet individu.

Le club a déposé une plainte contre l’individu et se tient à la disposition des services de justice français et britanniques afin d’apporter sa collaboration aux enquêtes qui pourront être ouvertes, afin de poursuivre et sanctionner l’individu en question », a fait clairement savoir le club rhodanien, très déterminé à ne pas laisser ce geste impuni.