OL : Rudi Garcia n'a pas tout faux, un consultant le défend

Dans : OL.

C'est dans l'air du temps, Rudi Garcia, qui était encore considéré comme un grand entraîneur français après son passage à Lille et l'AS Rome, est devenu désormais la cible de tout le monde ou presque. Mais le coach de Lyon reçoit ce dimanche un peu de soutien.

Tout comme Dimitri Payet, Valère Germain tacle ce dimanche Rudi Garcia, le buteur de l’OM faisant des reproches à son ancien entraîneur. Mais au lendemain de la victoire de l’Olympique Lyonnais, qui replace le club de Jean-Michel Aulas à trois points du podium, le technicien rhodanien peut compter sur le léger soutien d’un consultant de RMC. En effet, même s’il est parfois très sévère avec Rudi Garcia, Jonatan MacHardy estime que ce dernier a tout de même remis en partie Lyon dans le bon sens, et qu’il ne faut pas oublier que le coach de l’OL doit se passer actuellement de Memphis Depay et Houssem Aouar, ce qui n’est pas rien.

Et Jonatan MacHardy de se lancer dans une plaidoirie qui commence fort. « Parfois les choix de Rudi Garcia sont sans queue ni tête, mais attention il y a des choses qui me plaisent depuis qu’il est arrivé à l’Olympique Lyonnais, même si cela demande confirmation. J’aime bien le fait qu’il soit repassé à deux milieux de terrain avec Mendes et Tousart, c’est assez complémentaire même s’ils pourraient apporter un peu plus offensivement, on les sent assez serein. C’est une belle piste de travail. Mais je le redis, il manquait à l’OL Memphis Depay et Houssem Aouar, là c’est quand même deux très très grosses absences », fait remarquer le consultant.