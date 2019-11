OL : Rudi Garcia le Calimero du foot, c'est fini

Dans : OL.

Depuis qu'il a quitté l'OM pour rejoindre l'OL, Rudi Garcia semble avoir changé d'attitude, mettant notamment son côté Calimero.

Il faut dire que Rudi Garcia avait toujours une bonne excuse pour expliquer une défaite, de l’arbitre aux blessés, au point de se faire renommer « Calimero ». A Lyon, le technicien français n’a pour le moment pas fui ses responsabilités, assumant notamment le revers à Marseille malgré des conditions difficiles. Même chose avant le match décisif à Saint-Pétersbourg, où l’entraineur lyonnais sera privé de deux de ses éléments les plus décisifs cette saison : Houssem Aouar et Memphis Depay. Pas de quoi faire chouiner Rudi Garcia.

« On a montré contre Nice qu'on pouvait marquer sans Houssem et Memphis. Je ne m'apitoie pas sur les absences ou les blessés. Pour gagner il faudra que les joueurs qui jouent demain soient à leur meilleur niveau. Globalement on a retrouvé une équipe portée vers l'avant et qui peut marquer des buts. On travaille beaucoup devant le but. Si Memphis n'est pas là d'autres joueurs peuvent marquer, pas seulement Moussa. Bertrand revient bien. Maxwel aussi peut être décisif », a souligné le coach de l’OL en conférence de presse. Des déclarations volontairement positives et tournées vers l’attaque, tant l’OL doit effectuer un résultat positif en Russie pour se rapprocher de la qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions.