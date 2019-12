OL : Rudi Garcia enrage contre le calendrier infernal de Lyon !

Dans : OL.

Trois jours seulement après la réception de Rennes en championnat, l’Olympique Lyonnais se prépare à affronter Toulouse dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de la Ligue.

Un match dont Rudi Garcia se serait bien passé, lui qui aura bientôt plus de joueurs à l’infirmerie que sur le terrain. En effet, outre Depay, Koné, Dubois et Reine-Adelaïde, le coach de l'OL a de grandes chances d’être privé de Rafael, Marçal, Denayer et Thiago Mendes, tous incertains pour affronter l’équipe d’Antoine Kombouaré. L’occasion pour Rudi Garcia de dire à quel point il trouvait parfaitement anormal qu’un tel calendrier soit imposé aux joueurs européens.

« La trêve hivernale sera bienvenue. C'est une cadence inhumaine pour des joueurs de foot. A Nyon, Jürgen Klopp s'est exprimé là-dessus. Il va falloir que les instances arrêtent de mettre des cadences infernales aux joueurs, sinon les meilleurs joueurs vont finir à l'infirmerie. On aurait été bien content entre Rennes et Reims, d'avoir une semaine de récupération. Notre équipe n’a pas de mal à aller au combat, mais elle manque d’énergie, surtout après les gros matchs de Ligue des Champions. A la reprise, il faudra faire une grosse préparation pour bien aborder la deuxième partie de saison » a indiqué Rudi Garcia, pour qui il est évident que les joueurs n’ont plus assez de temps de récupération avec l’accumulation des matchs. Un avis qui sera partagé par de nombreux entraîneurs européens…