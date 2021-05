OL : Rudi Garcia avait une clause secrète !

Dans : OL.

Après la défaite contre Nice dimanche soir (2-3), Rudi Garcia a annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais. Et l'OL l'a également confirmé ce lundi midi.

« C’était mon dernier match ce soir. J’aurais aimé laisser le club en Ligue des Champions. Si l'OL n'a rien à me proposer, tant mieux, si le club a malgré tout quelque chose à me proposer, je déclinerai poliment » a fait savoir l’ex-entraîneur de l’OM, en fin de contrat le 30 juin et qui ne poursuivra donc pas son aventure dans le Rhône. Pour lui succéder, Lyon est sur les traces de Christophe Galtier, Laurent Blanc, Paulo Fonseca, Roberto De Zerbi et Marcelo Gallardo. Légitimement, on peut cependant se demander si Jean-Michel Aulas aurait proposé une offre de prolongation à Rudi Garcia en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Garcia devait finir 2e pour rester

A en croire l’insider Mohamed Toubache-Ter, une deuxième place aurait effectivement été synonyme de prolongation automatique pour Rudi Garcia. « En milieu de semaine, Rudi Garcia avait annoncé à certains joueurs son départ de l’Olympique Lyonnais. Rudi Garcia va s’en aller. PS : Rudi Garcia avait une année en option automatique en cas de Top 2 » a-t-il publié sur Twitter. Battu par Nice, l’OL ne disputera finalement même pas le barrage de la Ligue des Champions. Quatrièmes, les Gones se contenteront de l’Europa League, au même titre que Marseille. Il sera maintenant intéressant de voir quel entraîneur débarquera à Lyon malgré l’absence de la Ligue des Champions. Au-delà du futur coach, l’absence de C1 aura un impact évident sur le mercato de l’OL, qui devra notamment s’atteler à remplacer Memphis Depay. Également en fin de contrat, l’international néerlandais a disputé dimanche soir son ultime match sous les couleurs de Lyon. Jusqu’au bout, l’ancien mancunien aura fait le job avec deux nouvelles passes décisives à son actif.