Lyon : 5 entraîneurs cités pour remplacer Rudi Garcia

Dans : OL.

Rudi Garcia a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine et déjà cinq noms sont cités pour le remplacer sur le banc de l'OL.

La 38e et dernière journée de Ligue 1 a tourné au cauchemar pour l’Olympique Lyonnais, puisqu’en s’inclinant dans son stade face à Nice (2-3), le club de Jean-Michel Aulas a laissé filer un ticket pour la Ligue des champions qui lui tendait les bras. Résultat, quelques minutes après le coup de sifflet final, Rudi Garcia a annoncé qu’il avait décidé de quitter l’OL et ne souhaitait pas prolonger pour peu qu’on lui propose de le faire. Ce lundi, une réunion entre Jean-Michel Aulas et son entraîneur est prévue afin de faire le bilan, mais elle sera rapide et sans suspense. Car pour le président de Lyon, la page Garcia est déjà tournée et il faut désormais trouver celui qui devra ramener l’Olympique Lyonnais sur le podium. Et cela avec un budget qui va être revu à la baisse de manière considérable. Pour remplacer Rudi Garcia, cinq noms circulent, et à priori les choses devraient rapidement se décanter.

Les cinq entraîneurs envisagés par l’OL sont Christophe Galtier, Laurent Blanc, Paulo Fonseca, Roberto De Zerbi et Marcelo Gallardo. Concernant le coach de Lille, il semble désormais peu probable que ce soit le cas. L’OGC Nice a en effet officialisé le départ d’Adrian Ursea après la victoire à Lyon, et le poste paraît promis à Christophe Galtier. Pour Laurent Blanc, le flou est total, l’ancien coach du PSG et de Bordeaux ayant été recalé il y a deux ans, sa venue serait un gros désaveu pour Juninho. Pour Paulo Fonseca, la concurrence est rude, d’autant plus que l’OL ne jouera pas la Ligue des champions, un souci similaire d’ailleurs concernant Roberto De Zerbi, le technicien de Sassuolo dont le nom est cité en Ukraine. Reste la piste Marcelo Gallardo, même si ce dernier souhaite finir l’année avec River Plate, la porte ne serait pas totalement fermée à une offre lyonnaise. Enfin, mais il s'agit du scénario extrême, Juninho pourrait quitter la direction sportive de l'OL et devenir entraîneur, la cohabitation entre le Brésilien et un futur entraîneur ne semblant pas simple.