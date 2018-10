OL : Roustan détruit Genesio et sa tactique suicidaire contre le PSG

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Dimanche soir au Parc des Princes, Lyon a pris une grosse raclée contre le PSG. La faute à qui ? Les avis étaient partagés après la rencontre. Mais pour beaucoup, Bruno Genesio est l’un des principaux fautifs, l’entraîneur rhodanien n’ayant pas été en mesure de rééquilibrer son équipe après le carton rouge reçu par Lucas Tousart en fin de première mi-temps. Sur la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan a expliqué avec précision pourquoi l’entraîneur rhodanien s'était totalement manqué dans son coaching. Cela risque de piquer un peu pour Bruno Genesio…

« Je n'aime pas accuser quelqu'un et dire qu'il est totalement responsable d'une défaite. Mais je trouve que Genesio a une grosse part de responsabilité dans le match perdu de Lyon. Car en ne faisant pas entrer Diop suite au rouge de Tousart, il fragilise trop son milieu de terrain. Du coup, c’était trop facile pour Neymar d’être entre les lignes. Et le problème, c’est que par la suite, Aouar et Ndombele étaient trop seuls dans le milieu de terrain et ne pouvaient plus alimenter les trois joueurs offensifs. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui auraient eu l’intelligence de faire entrer Diop plus tôt pour rééquilibrer l’équipe. Malheureusement pour l’OL, Genesio l’a fait quand il y avait déjà 5-0 » a confié le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, convaincu que Thomas Tuchel a surclassé Bruno Genesio tactiquement dès lors que le match s’est joué à 10 contre 10.