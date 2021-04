OL : Rothen défend Stéphanie Frappart face aux Lyonnais

Dans : OL.

Après la défaite contre Monaco en Coupe de France mercredi, Rudi Garcia et plusieurs joueurs de l'OL ont cartonné l'arbitrage de Stéphanie Frappart.

« Je pense que l'arbitrage n'était pas au niveau des deux équipes, ça arrive. Parfois les joueurs ne sont pas bons, parfois les entraîneurs ne sont pas bons et d'autres fois les arbitres ne sont pas bons » a notamment lancé Rudi Garcia en conférence de presse après le match. L’entraîneur de l’OL reproche par exemple à l’arbitre de la rencontre le carton jaune distribué à l’encontre de Memphis Depay pour une supposée simulation. Le penalty concédé par Sinaly Diomandé ainsi que son carton rouge ont également fait débat, et plusieurs joueurs de l’OL (Marcelo, Depay) ont critiqué l’arbitrage. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a cependant volé au secours de Stéphanie Frappart en estimant qu’elle avait eu à gérer une rencontre électrique entre deux clubs ennemis et que son arbitrage n’avait finalement pas été si mauvais que cela.

« Stéphanie Frappart a eu du mal à maîtriser ce match mais il faut savoir que ce match opposait deux équipes qui ont des antécédents, ce ne sont pas deux équipes qui s’adorent, cela se ressent. En plus aujourd’hui il y a une lutte au classement entre les deux donc ça créer de l’animosité et cela s’est vu avec le tacle de Volland au bout de 20 secondes par derrière sur Paqueta. Cela dénote l’excitation de ce match. Donc pour l’arbitre, quel qu’il soit, Frappart ou un autre, c’est compliqué. Je trouve qu’elle a décidé de cartonner car elle a bien vu que ça s’envenimait très vite. Je reproche à Rudi Garcia de parler d’arbitrage après le match car pour moi, elle n’a pas fait un mauvais match. Je suis désolé mais sur le penalty, elle prend encore la bonne décision quand Diomandé fait un coup à la Jean-Claude Van Damme » a lancé Jérôme Rothen, qui refuse d'accabler Stéphanie Frappart et qui estime même que l'arbitre de ce choc entre l'OL et Monaco a réalisé une partie tout-à-fait correcte.