OL : Depay suspendu, Garcia craque sur l’arbitrage

Mercredi soir, l’OL a été éliminé de la Coupe de France par Monaco (0-2) et l’arbitrage a passablement agacé Rudi Garcia.

L’Olympique Lyonnais a concédé l’ouverture du score sur un penalty provoqué par Sinaly Diomandé, lequel a par ailleurs écopé d’un carton rouge sur cette action. Quelques minutes plus tôt, l’ouverture du score de l’OL par Maxwel Cornet avait été refusée pour une position minime de hors-jeu. Enfin, et c’est précisément cela qui a fait disjoncter Rudi Garcia après la rencontre, Stéphanie Frappart a averti Memphis Depay d’un carton jaune pour une supposée simulation, loin d’être évidente aux yeux du coach de l’OL. Cet avertissement est d’autant plus préjudiciable que Depay sera suspendu d’ici la fin de la saison pour une accumulation de cartons jaunes dans un laps de temps de dix matchs.

« Je pense que l'arbitrage n'était pas au niveau des deux équipes, ça arrive. Parfois les joueurs ne sont pas bons, parfois les entraîneurs ne sont pas bons et d'autres fois les arbitres ne sont pas bons. Cela arrive mais quand c'est trop contraire comme ça... Malheureusement avec cette arbitre-là, ce n'est pas la première fois que nos résultats ne sont pas conformes à ce qu'on aurait dû avoir. Sur l’action de Depay, qu'on ne siffle pas penalty, ce n'est pas un problème. Il a été sanctionné pour une simulation mais il y avait faute sur lui, on a revu les images. Il y a faute de Fofana. Qu'on ne le taxe pas de simulation alors que ce n'était pas le cas. Memphis savait qu'il ne devait rien faire pour prendre un carton et surtout pas simuler car on en a parlé avant le match. Je ne sais pas si les arbitres sont au courant de qui est exposé. On a une fin de championnat à jouer, ça se joue aussi sur les joueurs présents sur la pelouse ou non. Voir Memphis suspendu pour ce carton, ce serait très injuste » a regretté Rudi Garcia, véritablement remonté contre l’arbitrage de Stéphanie Frappart à l’occasion de ce quart de finale de la Coupe de France entre l’OL et l’AS Monaco.