OL : Riolo tape sur le palmarès de l’OL

Dans : OL, Ligue 1.

Eliminés sans gloire de la Coupe de la Ligue, les Lyonnais ont provoqué la colère de leur président, qui a tenu à rappeler que cette compétition, surtout pour les clubs exemptés de premier tour comme l’OL, représentait tout de même l’accès le plus direct à une finale nationale. Le club rhodanien continue d’être en difficulté dans cette épreuve, et Bruno Genesio n’a pas non plus apprécié le spectacle. Un jugement logique selon Daniel Riolo, qui ne comprend pas pourquoi les joueurs ne se donnent pas à fond, alors que certains cadres de l’OL n’ont toujours pas soulevé de trophée avec le club. L’occasion pour le consultant de RMC de rappeler que cela fait longtemps que Lyon n’a rien à se mettre sous la dent à ce niveau.

« J’ai entendu un Genesio très lucide dire que la défaite à Montpellier, c’était à la limite de la faute professionnelle. Lui a peut-être pris conscience que prendre 4-1 à Montpellier, ce n’était pas possible. Je ne sais pas si ses joueurs l’ont compris. Gagner un titre, pour ce qui est le deuxième club de France le plus titré, cela commence à dater. Rien depuis la Coupe de France contre Quevilly. Cette défaite à Montpellier fait vraiment désordre. Le cycle est moins bon », a livré un Daniel Riolo qui ne voit pas forcément l’OL terminer sa saison avec un trophée sous les bras.