OL : Riolo pense que le discours de Genesio ne passe plus à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En l'espace de quelques jours, l'Olympique Lyonnais a encore fait faire un tour d'ascenseur émotionnel à ses supporters, puisque si l'OL a été courageux et solide, faute d'être génial, contre le FC Barcelone, cela a été le vide sidéral dimanche soir à Monaco. Pour Daniel Riolo, il y a un vrai problème à voir cette équipe de Lyon connaître des hauts et des bas aussi rapides. Et le journaliste de RMC n'a pas trop de problème à identifier la raison principale de ce souci majeur.

Daniel Riolo estime en effet que Bruno Genesio n'a pas les bons mots pour motiver à chaque match ses joueurs. « À Lyon le problème, il est méga récurrent. Ils jouent contre un gros en Ligue des Champions, état d’esprit impeccable, ils doivent le perdre mais ils ne perdent pas, ils s’accrochent. Le match retour on peut être inquiet mais je suis un peu prêt sur qu’ils vont faire un bon match après advienne que pourra, logiquement ils sont en-dessous mais le match, on est un peu prêt sur ils vont le faire etc. Là, contre Monaco qu’est-ce qu’ils se sont dits ? Visiblement les discours de Genesio avant ce genre de match ne marchent pas et on a l’impression que les joueurs se motivent tous seuls. Normalement quand il y a un message il y a un émetteur et un récepteur, le problème il est récurrent quand même. Les gars, t’as vraiment toujours le sentiment que c’est leur match alors oui, tu peux dire Fekir pas là mais même sans lui ils ont déjà fait des bons matchs et là en première période, ils se font retourner », constate le journaliste, qui fait de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais le principal responsable de la faillite contre Monaco.