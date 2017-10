OL : Riolo ne voit pas de scandale avec l'OL sur le podium

Dans : OL, Ligue 1.

Au bénéfice de sa victoire contre Metz et de la défaite de Nantes à Dijon, l'Olympique Lyonnais s'est installé sur le podium de la Ligue 1 à l'occasion de la 11e journée de Championnat. Et même si le club de Jean-Michel Aulas a été cyclothymique contre le dernier de L1, le succès de Nabil Fekir et des siens ne souffre d'aucune contestation possible.

Sur ce qu'il a vu du début de saison de l'Olympique Lyonnais, Daniel Riolo estime de son côté que le classement de l'OL n'est pas du tout usurpé. « On a vu un bon OL battre Metz. Bon surtout dans la première demi-heure. Plus nonchalant après. A 2-0, le risque de voir Metz revenir n’existait pas. Fekir s’est chargé de tout très vite et l’OL a ensuite géré. troisième, Lyon est à sa place. La belle série a permis à Lyon de revenir "à la normale". Ce n’est quand même pas trop fou de dire que l’OL troisième au classement, c’est normal. Non? Si ? », explique, sur son blog, le journaliste de RCM. Daniel Riolo va faire plaisir à Jean-Michel Aulas, étonnant non ?