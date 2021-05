OL : Riolo assomme Rudi Garcia

Dans : OL.

Longtemps en course pour le titre, l’OL ne sera finalement même pas en Ligue des Champions la saison prochaine. Rudi Garcia est évidemment dans la cible même s'il quitte Lyon.

Trop irrégulier, l’Olympique Lyonnais termine le championnat à la quatrième place, derrière l’AS Monaco. Un énorme fiasco aux yeux de Daniel Riolo, pour qui le budget et l’effectif de l’OL devaient permettre aux Gones d’accrocher une place sur le podium. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a frappé fort sur Rudi Garcia, principal responsable de cette contre-performance énorme de Lyon à ses yeux. Le chantier est désormais immense pour Juninho et Jean-Michel Aulas, lesquels vont devoir trouver l’entraîneur idoine pour le projet lyonnais et compenser le départ de Memphis Depay, meilleur buteur et meilleur passeur de l’OL cette saison.

« Lyon perd à domicile contre Nice qui ne joue rien… Ce scénario me laisse bouche bée, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. C’est un échec absolument terrible, Memphis Depay va partir, Rudi Garcia va partir, je ne sais pas comment l’effectif va être reconstruit. Si on se penche sur l’effectif, il y a beaucoup de joueurs décevants, il y a une défense décevante. Marcelo, même Denayer j’ai de gros doutes sur lui, même si ce joueur m’a plu dans le passé. Aujourd’hui, économiquement, les joueurs de Monaco ont pris de la valeur parce que les joueurs ont progressé et cela s’explique parce que Niko Kovac est un meilleur entraîneur que Rudi Garcia. A tous les postes tu vas dire que les Monégasques sont devenus plus forts que les Lyonnais alors que ce n’était pas le cas au début de la saison » a lancé Daniel Riolo, impitoyable avec un Rudi Garcia qu’il n’a jamais estimé parmi les meilleurs entraîneurs du championnat. Ce n’est pas la saison de l’Olympique Lyonnais qui fera changer d’avis le consultant, particulièrement déçu par la quatrième places des Rhodaniens.