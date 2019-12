OL : Ribéry à Lyon, Juninho a frôlé le coup XXL du mercato !

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a été très actif au mercato. Néanmoins, les supporters rhodaniens ont regretté l’absence de recrue sur les côtés de l’attaque.

Pendant longtemps, le nom de Suso a circulé à l’OL durant le mercato estival mais finalement, Jean-Michel Aulas et Juninho ne se sont pas alignés sur les demandes importantes du Milan AC pour l’ailier droit espagnol. Cependant, les dirigeants rhodaniens avaient une autre piste en tête pour renforcer le secteur offensif. Et elle va en surprendre plus d’un puisque sur l’antenne de beIN SPORTS, Jean-Michel Aulas a révélé que son directeur sportif Juninho avait tenté de s’offrir un certain Franck Ribéry (36 ans), lequel a rejoint la Fiorentina libre de tout contrat après sa longue aventure au Bayern Munich cet été.

« Juninho voulait Franck (Ribéry), confie Aulas. En 2006, j’avais quasiment signé avec lui mais Marseille est revenu à la charge et ça ne s’est pas fait. Mais j’aurais aimé avoir Franck, oui » a affirmé le président de l’Olympique Lyonnais. Voilà un gros coup qui, à défaut de faire l’unanimité, aurait sans doute enflammé les supporters de l’OL. Depuis son arrivée à la Fiorentina en août dernier, Franck Ribéry a réalisé des bonnes performances, comme le prouvent ses deux buts et ses deux passes décisives. Il s’est néanmoins blessé à la cheville lors de la dernière journée des Violets face à Lecce, et sera absent plusieurs semaines.