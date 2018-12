OL : Rennes a tout misé sur le point faible lyonnais, c'était facile

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Moins fréquemment titulaire cette saison avec la signature de Jason Denayer et même le passage d’une défense à trois axiaux, Jérémy Morel n’a pas profité de son match face à Rennes pour se mettre en valeur. L’ancien joueur de l’OM a pris l’eau, notamment sur les longues courses vers son but lors des contres bretons. Un problème récurrent selon Nicolas Puydebois, pour qui les adversaires de l’OL n’ont aucun mal à appuyer là où ça fait mal quand ils le peuvent.

« Sur ce match contre Rennes, c’est clairement un manque d’agressivité. Lors du premier but de Ben Arfa, ce dernier élimine Aouar puis Diop et derrière, il y a personne pour monter sur lui. Il peut frapper tranquillement. Je me répète mais il y a un vrai manque d’agressivité. Puis, après, les Rennais ont joué sur nos défauts. C’est-à-dire, le manque de vitesse de Jérémy Morel. L’OL a failli être pris une première fois puis sur la seconde occasion, ça fait but. De manière générale, c’est assez récurrent : à la perte de balle, l’Olympique lyonnais est mis en danger par le manque d’équilibre défensif », a souligné le consultant d’Olympique et Lyonnais, pour qui cette défaite est tout de même très inquiétante dans le contenu à une semaine du match décisif face à Donetsk.