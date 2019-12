OL : Remonté, Cristiano Ronaldo veut faire mentir Aulas

Dans : OL.

Contrairement à ce que pense le président Jean-Michel Aulas, la récente défaite de la Juventus Turin en Supercoupe d’Italie n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais.

Après la victoire en Serie A au début du mois, la Lazio Rome a de nouveau battu la Juventus Turin (3-1) dimanche dernier, cette fois en Supercoupe d’Italie. Cela n’a pas échappé à l’Olympique Lyonnais, son futur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dont le président Jean-Michel Aulas y voit un motif d’espoir. « On sait que la Juventus vient de perdre deux fois contre la Lazio, c’est aussi peut-être un signe. Elle n’est pas invincible, a souligné le dirigeant sur OLTV. Donc à nous de préparer les échéances qui arrivent de la meilleure des manières. » Sauf que ce double revers n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Gones.

Car en Italie, Tuttosport insiste sur la colère de Cristiano Ronaldo. On se souvient que l’attaquant turinois a vite enlevé sa médaille par frustration. Il faut dire que le Portugais n’avait plus perdu de finale depuis celle de la Coupe du Roi 2013 contre l’Atlético Madrid (2-1, a.p.). Du coup, le média italien estime que cette rage fait de CR7 un adversaire encore plus dangereux. Le quintuple Ballon d’Or, qui pourrait transmettre sa motivation à ses coéquipiers, risque d’aborder les grandes échéances avec une soif de victoire décuplée ! Lui qui a été frustré par des pépins physiques en début de saison. L’OL ferait mieux de ne pas baisser sa garde…