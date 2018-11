OL : Remboursez moi ? Les supporters laissent le caissier tranquille

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a début sa campagne de Ligue des champions à domicile par un match à huis clos face à Donetsk le 2 octobre. Cette sanction a privé l'OL d'une grosse recette financière aux guichets, mais elle a également contraint le club de Jean-Michel Aulas à trouver une solution afin d'indemniser les supporters qui avaient pris un pack de trois places pour les rencontres face à Donetsk, Hoffenheim et Manchester City. Et la solution proposée aux fans lyonnais a été simple, soit un remboursement pur et simple du billet contre le club ukrainien, soit un billet offert pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou les seizièmes de finale de la Ligue Europa, sachant que si Lyon était totalement éliminé en finissant 4e de sa poule, tout le monde aurait été remboursé.

Et selon Radio Scoop, qui cite le stadium manager de l'Olympique Lyonnais, quasiment personne n'a demandé le remboursement, préférant s'assurer d'un ticket pour la suite de l'aventure européenne de l'OL. « Seule une très infime minorité a pour l'instant choisi le remboursement », a confié Xavier Pierrot à la radio rhodanienne. Et chacun d'évidemment rêver d'une qualification pour la suite de la Ligue des champions avec la présence d'un monstre européen sur la route lyonnaise en huitième de finale au Groupama Stadium.