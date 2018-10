OL : JM Aulas sait y faire avec les arbitres, Tony Chapron balance !

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement ces dernières années, plusieurs observateurs ont dénoncé un arbitrage trop souvent favorable à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1.

Cela a notamment été illustré par le célèbre « penalty pour Lyon » sur les réseaux sociaux et bien évidemment, Jean-Michel Aulas a souvent été accusé de jouer de son influence pour se mettre les arbitres dans la poche. Ce mercredi, Tony Chapron, désormais retraité, a accordé un long entretien à L’Equipe. Et celui qui a pété un câble avec Diego Carlos lors du match Nantes-PSG en début d’année s’est exprimé sur le président rhodanien, confirmant que celui-ci savait y faire avec les arbitres…

« Il est l’un des plus grands dirigeants du football français. Il a suffisamment d’expérience, d’intelligence et de malice pour jouer avec son image. Quand un jeune arbitre débarque à Lyon, il est forcément impressionné. Quand Jean-Michel Aulas leur fait une remarque qui peut paraître anodine, ils savent que ça ne vient pas de n’importe où. Quand il parle, la caisse de résonance n’est pas la même que quand c’est le président de Dijon. Quand vous oubliez de siffler un penalty pour Lyon et que Jean-Michel Aulas le dit, toute la France va le savoir. Pour Dijon, c’est au mieux toute la Bourgogne qui le saura » a expliqué Tony Chapron. Une déclaration pleine de sous-entendus que ne devrait pas vraiment apprécier le boss de l’Olympique Lyonnais…