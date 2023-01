OL : Reine-Adélaïde entre Angers et Troyes ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En manque de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde tente de trouver un point de chute avant mardi minuit. Mais cela se complique avec le SCO Angers et une nouvelle piste est évoquée.

Trois ans et demi après avoir été transféré d’Angers à l’Olympique Lyonnais pour 25 millions d’euros, Jeff Reine-Adélaïde pourrait faire son grand retour du côté du SCO. Renvoyé à l’OL par le FC Séville la semaine passée, le milieu offensif n’étant visiblement pas au niveau physique attendu par Monchi et Jorge Sampaoli, le club de John Textor cherche un club pour accueillir celui qui n’a joué que 320 minutes cette saison toutes compétitions confondues. Ces dernières heures, on a appris que le club angevin, dernier de Ligue 1 et humilié dimanche à Brest, avait noué des contacts avec le clan Reine-Adélaïde afin de savoir si ce dernier pourrait être tenté par un retour sous forme de prêt jusqu’à la fin de l’actuelle saison et ainsi essayer de sauver la place du SCO en Ligue 1, même si cela ressemble à une mission impossible à ce stade du Championnat.

Reine-Adélaïde gagne trop à l'OL

Sur le papier, cela semble possible, Jeff Reine-Adélaïde ayant le désir affirmé d’avoir l’occasion de montrer qu’il n’est pas fini et qu’il mérite la chance qu’on ne lui donne plus à l’Olympique Lyonnais. Mais comme l’explique Le Courrier de l’Ouest, il y a un vrai problème et il s’agit bien évidemment du salaire du joueur de l’OL. Car Angers n'a pas du tout la possibilité de s'aligner sur la requête lyonnaise, le club rhodanien étant prêt à dire oui si le SCO prend en charge le salaire de JRA. D'autant plus que la lanterne rouge doit composer avec le fair-play financier. Autrement dit, l'opération est loin d'être scellée, pour peu que Reine-Adélaïde ait vraiment le désir de renforcer une équipe qui semble totalement à la dérive et n'a plus gagné un match de Ligue 1 depuis sa victoire à Nice le 18 septembre 2022. Et désormais, les regards se tournent vers Troyes, l'ESTAC ayant pris contact avec l'OL et Jeff Reine-Adélaïde pour envisager un possible prêt.