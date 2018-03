OL : Ranieri à Lyon, la rumeur circule à Nantes !

Dans : OL, Ligue 1, FC Nantes.

La nature a horreur du vide, et depuis l'élimination de l'Olympique Lyonnais en Europa League, le départ de Bruno Genesio de son poste d'entraîneur en fin de saison semble de plus en plus probable. Et qui dit poste d'entraîneur vacant dit forcément rumeurs sur l'éventuel successeur de Bruno Genesio sur le banc de l'OL. Ce samedi, c'est du côté de Nantes que les regards se tournent, puisque du côté des Canaris des bruits circulent sur l'intérêt de Jean-Michel Aulas pour l'entraîneur italien du FC Nantes.

Selon Presse-Océan, Claudio Ranieri aurait confié ces dernières semaines qu'il regrettait d'avoir rejoint Nantes, ne se sentant pas très à l'aise avec le mode de fonctionnement de Waldemar Kita. Cela tombe bien, de dernier n'est pas non plus fan du mode de fonctionnement de Ranieri. Et si l'ancien coach de Monaco et Leicester n'aura pas le plaisir de prendre les commandes de l'équipe d'Italie, il semble donc avoir décidé de quitter, à l'amiable, le FCN dès cet été. « Le staff italien, qui vit reclus, va faire ses valises fin mai. Un bruit persistant envoie le Mister et sa bande du côté...de Lyon, voire de Nice, la saison prochaine », écrit le quotidien régional, souvent bien informé en ce qui concerne le FC Nantes. Bien évidemment, tout cela reste à confirmer, mais en s'offrant les services de Claudio Ranieri, Jean-Michel Aulas sait qu'il se donnera un peu d'air frais face aux critiques, le coach italien ayant un palmarès à même de faire taire les critiques les plus vives.