OL : Rafael est un vrai supporter de Lyon, en voilà la preuve

Dans : OL, Ligue 1.

Forfait en raison d'une blessure lors du match contre le Paris SG, Rafael n'était pas installé dans le secteur réservé aux VIP du Groupama Stadium pour suivre au chaud le match entre l'Olympique Lyonnais et Nîmes, vendredi soir. Fidèle à la promesse faite à l'association de supporters baptisée « Rouge et Bleu », dont il est le parrain, le défenseur brésilien s'est installé avec eux dans le Virage Sud afin de suivre la totalité de la rencontre ou presque. Si le président de l'association était au courant de cette visite, le secret avait été bien gardé, et la présence de Rafael a forcément suscité un plaisir énorme.

« Ça s’est super bien passé. C’est un gars tellement gentil et disponible. Il a vécu le match à 100%, il était encore plus à fond que nous! On a pu parler avec lui, c’était super sympa. On s’est permis de le taquiner gentiment en lui disant: "Regarde, Ferland Mendy est bon à droite, tu vas peut-être perdre ta place! On a aussi un peu parlé de Genesio. On a compris qu’il en avait marre du Genesio-bashing, comme nous. Sincèrement, je pense qu’il a pris au moins une centaine de photos à la pause! C’est un gars en or, il aime vraiment l’OL. On l’a vu sur le but de Dembélé, il était comme un dingue. On l’a aussi vu quand il a défendu Memphis après une occasion ratée. Il nous a dit: "Quand tu n’es pas sur le terrain, tu ne te rends pas forcément compte de la pression qu’ont les joueurs. On a moins d’une seconde pour prendre une décision". C’est top de pouvoir parler comme ça à un joueur », a reconnu, sur RMC, Julien Chamoux, président de cette association de supporters de l'Olympique Lyonnais.