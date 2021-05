OL : Rachid Ghezzal de retour à Lyon ?

Dans : OL.

Alors qu’il se régale dans le championnat turc sous le maillot de Besiktas, Rachid Ghezzal était annoncé du côté de… l’Olympique Lyonnais, son ancien club.

Pendant quelques mois, Rachid Ghezzal est un peu sorti des radars des suiveurs du foot français. Lors de ses passages à Leicester ou à la Fiorentina, l'international algérien a un peu freiné sa carrière. Mais depuis qu’il s’est envolé en Turquie, le 5 octobre dernier, dans les ultimes minutes du mercato estival, le joueur de 29 ans a retrouvé des couleurs. Titulaire indiscutable à Besiktas, Ghezzal a marqué sept buts et délivré 17 passes décisives en 33 matchs cette saison, que ce soit en Süper Lig ou en coupe. Autant dire que l’attaquant prêté par Leicester réalise un très bon exercice 2020-2021. De là à se retrouver de nouveau dans les radars des plus grands clubs français ? Selon certaines rumeurs, le natif de Décines-Charpieu serait en tout cas dans le viseur de l’OL, son club formateur, où il a évolué de 2004 à 2017, jusqu’à son départ pour Monaco en tant que joueur libre.

« Je n'ai eu aucun contact concret »

Un simple bruit de couloir, puisque selon le principal intéressé, un retour à Lyon n’est pas du tout à l’ordre du jour. « J'ai vu dans la presse et sur les réseaux que la rumeur circulait, mais c'est plus de l'intox que de l'info. Moi, je n'ai eu aucun contact concret en tout cas, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais pour le moment, je n'y pense pas », a lancé, sur So Foot, Ghezzal, qui n’exclut donc pas un retour à l’OL un jour. Mais probablement pas pour la saison prochaine, vu qu’il espère peut-être s’imposer en Premier League avec Leicester ou continuer son aventure en Turquie, où il est devenu une vraie star. En tout cas, ce démenti de Ghezzal ne fera pas le bonheur de certains supporters lyonnais, lesquels auraient bien validé le come-back de celui qui avait fait craquer Jean-Michel Aulas au moment des négocations en 2017.