OL : L'arbitre et la VAR, Aulas préfère en rire

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais, qui menait 2-1 dans le temps additionnel face à Lille mardi soir en demi-finale de la Coupe de la Ligue, s’est fait très peur en concédant l’égalisation sur penalty et en jouant sa qualification aux tirs au but.

Finalement, tout est bien qui finit bien pour l’OL, qui a obtenu son billet pour la finale de la Coupe de la Ligue. Mais après la rencontre, Jean-Michel Aulas a véritablement pesté contre l’arbitrage et a clairement remis en cause l’utilisation de la VAR, qui aurait dû annuler le penalty obtenu par Jonathan Bamba, la faute de Rafael étant inexistante selon le haut-dirigeant des Gones.

« Le football est très incertain. On aurait pu perdre ce match avec une interprétation de l’arbitrage. J’aimerais bien revoir les images. Celles que j’ai vu montrent qu’il n’y a pas penalty. Le ballon est joué bien avant le joueur. Peut-être que le VAR était cassé, comme je l’ai dit aux joueurs. Ils étaient furieux » a pesté Jean-Michel Aulas avant de revenir plus globalement sur la prestation de son équipe et sur la qualification en finale. « C’est formidable. Quand on revient un peu de l’enfer et qu’on s’approche du paradis, on a l’impression que le paradis est encore plus merveilleux qu’il ne l’est. C’est beau. C’est la logique du foot. Savoir perdre quelquefois, courber l’échine, puis partager à un moment donné la liesse de la victoire. On a l’impression quelques fois quand on perd que tout est remis en cause, qu’on est vraiment très, très mauvais. Alors qu’en fait, on n’a jamais été très, très mauvais ». Les supporters de l’OL auront peut-être un avis différent de celui de Jean-Michel Aulas à ce sujet…