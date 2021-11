OL : Question gênante, Peter Bosz sort sa meilleure feinte

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malgré le climat assez pesant du dernier match qui n’a pas vraiment eu lieu contre l’OM dimanche dernier, c’est un Peter Bosz plutôt décontracté qui est venu préparer devant la presse le match face à Brondby de ce jeudi.

Il faut dire que l’OL est non seulement déjà qualifié, mais en plus déjà assuré de terminer premier de sa poule, ce qui n’est pas anodin en Europa League. Ce déplacement au Danemark permettra donc un large turnover, même si certains joueurs souffleront donc plus longtemps que prévus après les évènements de dimanche dernier. Très utilisé depuis le début de la saison, Lucas Paqueta fait partie des joueurs qui vont pouvoir regarder le match depuis le banc de touche. Le retour de blessure d’Islam Slimani permet au Brésilien de couper, et peut-être même bientôt de retrouver une place plus conforme à ses goûts. En effet, Peter Bosz a été interrogé sur l’utilisation de Lucas Paqueta, qui préfère jouer au milieu, mais rend de plus en plus souvent service en tant que « faux 9 » dans les compositions de l’entraineur néerlandais. Difficile de concilier les goûts d’un joueur capital, avec ses besoins, et Peter Bosz a donc feinté pour s’en sortir avec le sourire d'une question sur la préférence de Paqueta sur une place au milieu de terrain.

Dembélé et Slimani vont aider Paqueta

« Je n’ai pas compris la dernière partie de la question… (sourire). Non, mais j’ai Moussa Dembélé qui travaille bien et qui va sans doute revenir. Slimani est là, il y a deux matches en quatre jours, il y a des possibilités. C’est un ensemble », a livré l’entraineur de l’OL, pour qui la question ne devrait plus se poser quand il aura enfin tous ses attaquants à disposition. Avec les retours de Kadewere et Slimani, et celui prochain de Dembélé, ce sera en effet plus facile de faire plaisir à Lucas Paqueta en le renvoyant dans l’entrejeu. Et peut-être permettre de redonner un nouvel élan offensif à l’Olympique Lyonnais, qui cherche toujours à enchainer les bonnes performances. Surtout en Ligue 1.