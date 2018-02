OL : Puydebois sauve deux joueurs du naufrage collectif de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Après le match nul de l’OL contre Lille, la majorité des observateurs a bien évidemment critiqué l’attitude des hommes de Bruno Genesio, qui ont laissé filer deux points largement à leur portée. Mais le coach rhodanien aura tout de même quelques satisfactions à retenir de ce déplacement périlleux dans le Nord. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois a notamment expliqué qu’il avait particulièrement apprécié les performances de Bertrand Traoré et de Lucas Tousart, deux soldats à épargner après cette mauvaise prestation collective de l’Olympique Lyonnais.

« Il aura permis à l’OL de mener 2-0, même en le voyant très peu. Sur le premier but, il est en mouvement, il poursuit son action et anticipe bien une possible erreur de l’adversaire, ce qui fut le cas. Grâce à son état d’esprit, il ouvre le score. Ensuite, il est à la finition d’un bon mouvement collectif rhodanien. Il confirme que l’Olympique lyonnais a de très bons finisseurs devant le but » a expliqué l’ex-gardien de l’OL avant de s’attarder sur Lucas Tousart. « Sur le second but lyonnais, j’ai apprécié l’apport de Tousart. Le dépassement de fonction de ce dernier, qui se retrouve en position d’ailier gauche, a permis de créer le décalage dans la défense lilloise, et à l’OL d’inscrire le but du break. Il est sorti de sa zone de prédilection pour apporter le surnombre, il devrait le faire plus souvent ». Deux satisfactions, c’est tout de même trop peu pour l’OL après un déplacement chez une équipe de bas de tableau…