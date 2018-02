OL : Puydebois pète un câble en regardant la défense de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Une semaine après avoir encaissé trois buts sur la pelouse de Bordeaux, l’Olympique Lyonnais a de nouveau livré une prestation défensive inquiétante contre Monaco (3-2). Titulaires habituels de Bruno Genesio dans ce secteur de jeu, Marcelo et Jérémy Morel ne sont pas épargnés par les critiques ce lundi. Selon Nicolas Puydebois, consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais, les deux joueurs sont même directement impliqués sur les buts de l’ASM au Stade Louis II.

« On a ressenti un vrai manque de sérénité de la part de la charnière centrale. Marcelo est fautif sur le but victorieux de Monaco, et Morel doit monter sur Baldé sur sa réalisation. Il est difficile pour une équipe d’être sereine, quand sa défense est si fébrile et commet autant d’erreurs individuelles » a expliqué l’ex-gardien de but de l’OL, qui pointe également un autre problème du doigt. « L’OL concède beaucoup trop de penalties. Huit depuis le début de la saison, dont trois pour le seul Ferland Mendy. Beaucoup de ces fautes sont, comme ce dimanche soir, évitables. Cela démontre un vrai manque de maîtrise et d’expérience dans notre surface de réparation » a lâché Nicolas Puydebois, remonté comme un coucou par ce manque de sérénité défensive…