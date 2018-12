OL-PSG : Ndombele et Mbappé brillent, leur valeur explose au mercato !

Dans : OL, PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce lundi, le CIES s’est penché sur les valeurs marchandes de joueurs évoluant parmi les cinq grands championnats européens.

Et le centre international d’étude du sport a publié un classement des plus fortes progressions constatées sur les trois derniers mois (à savoir entre septembre et décembre 2018). Cela ne surprendra personne : des joueurs de Ligue 1 sont concernés par ce classement. Brillant avec l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Tanguy Ndombele vaut désormais 67 ME, et sa cote a grimpé de 22 ME sur le dernier trimestre.

Un autre joueur de Ligue 1 ne cesse de voir sa cote progresser : Kylian Mbappé, évidemment. L’attaquant du Paris Saint-Germain vaut désormais la modique somme de 216 ME selon le CIES, qui constate une progression de 25 ME sur les trois derniers mois. Dans ce classement des progressions des valeurs marchandes, deux autres joueurs de Ligue 1 apparaissent : Angel Di Maria… et Thilo Kehrer, la belle surprise du Paris Saint-Germain. Le PSG et l’OL peuvent s’en frotter les mains, alors que le mercato estival promet d’être mouvementé dans ces deux clubs en 2019.

Le classement des plus fortes progressions en valeur de transfert selon le CIES :

Jadon Sancho (Dortmund) : +78,2 M€ (9,7 => 87,9)

Joao Cancelo (Juventus) : +46,4 M€ (27,8 => 74,2)

Andrew Robertson (Liverpool) : +32 M€ (47,8 => 79,8)

Richarlison (Everton) : +31 M€ (45,3 => 76,3)

Thilo Kehrer (PSG) : +30,4 M€ (24,3 => 54,7)

Bernardo Silva (Man City) : +29,8 M€ (98,8 => 128,6)

Sadio Mané (Liverpool) : +29,6 M€ (95,7 => 125,3)

Aymeric Laporte (Man City) : +29 M€ (74,5 => 103,5)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) : +25,8 M€ (83,4 => 109,2)

Kylian Mbappé (PSG) : +25,1 M€ (191,2 => 216,3)

Milan Skriniar (Inter Milan) : +24,5 M€ (45,7 => 70,2)

Angel Di Maria (PSG) : +24,2 M€ (22,4 => 46,6)

Luke Shaw (Man United) : +23,7 M€ (10 => 33,7)

José Gaya (Valence) : +23,1 M€ (19,4 => 42,5)

Tanguy Ndombele (Lyon) : +22,3 M€ (45 => 67,3)

Matteo Politano (Inter Milan) : +21,2 M€ (28,4 => 49,6)

Marcelo Brozovic (Inter Milan) : +21,1 M€ (24,7 => 45,8)

Callum Wilson (Bournemouth) : +20,6 M€ (13 => 33,6)

Ben Chilwell (Leicester) : +20,5 M€ (18,1 => 38,6)

Fabian Ruiz (Naples) : +20 M€ (41,5 => 61,5)