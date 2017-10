OL : Pourquoi Lyon est critiqué à tort sur son début de saison

Dans : OL, Ligue 1.

Quelque peu bousculé depuis plusieurs semaines, l'Olympique Lyonnais réalise pourtant son meilleur début de saison depuis cinq ans. À confirmer contre Metz ce dimanche après-midi !

Entre mi-septembre et début octobre, du nul à Limassol en Europa League (1-1) au nul à Angers en L1 (3-3) en passant par la seule défaite de la saison contre le PSG (0-2), Lyon avait réalisé sa pire série depuis décembre 2015, date de l'éviction d'Hubert Fournier. Mais depuis, l'OL a relevé la tête en enchaînant trois succès de suite contre Monaco (3-2), Everton (2-1) et Troyes (5-0). Mieux encore, avec 19 points en dix journées de championnat, le club rhodanien réalise même un départ canon puisque la formation de Jean-Michel Aulas n'avait pas réalisé une telle performance depuis 2012 (21 points), et fait donc bien mieux que la saison passée (13 points).

Un bon début que le quatrième de L1 doit d'abord à son attaque de feu. Auteur de 25 buts, l'attaque lyonnaise est la troisième meilleure du championnat derrière celle du PSG (34) et de Monaco (26), grâce notamment à Mariano (8 réalisations), Fekir (7) et Memphis (5), qui ont marqué 80 % des buts de leur équipe. Par contre, impossible d'en dire autant sur la défense de l'OL, qui a pris l'eau avec 15 buts encaissés, soit son pire total après dix matchs depuis 1995. Mais pour confirmer son bon début de saison, l'OL doit poursuivre sa bonne dynamique contre Metz, la lanterne rouge, dans un Groupama Stadium à guichets fermés, ce dimanche à 15h. Sous peine de replonger dans les critiques...