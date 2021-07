OL : Lyon a une tactique pour tout exploser en Ligue 1

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a commencé sa préparation de saison timidement, avec des résultats pas forcément très convaincants, des carences rapidement identifiées, mais toujours très peu de recrues.

A l’heure où le PSG, l’OM, Lille et Monaco voire Rennes démontrent leur envie de se renforcer sérieusement, l’OL n’a pas vraiment enflammé le mercato. Rien de bien dramatique aux yeux de Maxence Caqueret, qui n’est pas encore un vieux routier de la Ligue 1, mais n’a oublié une chose. La saison dernière, un OL privé pour la première fois depuis plus de 20 ans de Coupe d’Europe, était attendu en Ligue 1 pour retrouver au minimum le podium avec un match par semaine et un effectif de gala. Il n’en a rien été. Résultat, pour le jeune milieu de terrain, il n’est finalement pas plus mal de se montrer discret cet été pour mieux surprendre quand le championnat va débuter.

« Il y a de la qualité. On est dans une période de mercato, on ne sait pas ce qui va se passer. On verra fin août, mais sur le papier, on a un très bel effectif. Et puis, ce n’est pas plus mal d’être bien caché. Il y a moins de pression médiatique. Mais quand on joue à l’Olympique Lyonnais, on a toujours des objectifs élevés. Il faut accrocher le podium, jouer la ligue des champions. Et on devra déjà faire mieux que la saison précédente », a expliqué au Progrès un Maxence Caqueret totalement séduit pas la méthode Peter Bosz. Il faut dire que l’entraineur néerlandais demande beaucoup de rythme, d’activité, de la générosité dans l’effort ainsi que de la justesse technique et du jeu vers l’avant. Tout ce qui caractérise le jeune international espoir lyonnais.