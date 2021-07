OL : Pour son avenir, Aouar regarde Pogba et le PSG

Dans : OL.

Annoncé sur le départ, Houssem Aouar pourrait quitter l’Olympique Lyonnais pour la Premier League. Manchester United ferait partie de ses prétendants, à condition que Paul Pogba laisse la place en rejoignant le Paris Saint-Germain.

Longtemps pressenti en Italie l’été dernier, et plus précisément à la Juventus Turin, Houssem Aouar semble plutôt se diriger vers l’Angleterre. C’est effectivement en Premier League que se trouvent ses principaux admirateurs, parmi lesquels on ne retrouverait plus Arsenal. En effet, Le 10 Sport affirme que les Gunners ont jeté l’éponge. Le club londonien aurait indiqué à l’Olympique Lyonnais que suite à sa première tentative inférieure à 20 millions d’euros, son offre ne serait pas revue à la hausse.

Pas de quoi inquiéter le quatrième de Ligue 1 qui peut compter sur d’autres candidats pour récolter les 20-25 millions d’euros réclamés. Rappelons que Tottenham espère également obtenir la signature du milieu de terrain polyvalent. Tout comme deux nouveaux courtisans anglais, à savoir Liverpool et Manchester United. D’un côté, les Reds cherchent le remplaçant du Néerlandais Georginio Wijnaldum, parti libre au Paris Saint-Germain. Et de l’autre, le vice-champion d’Angleterre étudie le marché afin d’anticiper le possible transfert de Paul Pogba, encore au Paris Saint-Germain.

Le PSG est partout

Son agent Mino Raiola, que l’on sait déterminé à boucler son transfert, serait toujours en contact avec la direction francilienne qui envisage de réaliser un gros coup supplémentaire cet été. Autrement dit, l’avenir d’Houssem Aouar pourrait être influencé par le champion du monde qui vient d’entamer la dernière année de son contrat chez les Red Devils. Il n’y a donc rien de concret sur cette piste mancunienne. D’autant que le joueur formé à Lyon n’est sans doute pas la priorité de Manchester United. Depuis plusieurs semaines, on parle surtout du Rennais Eduardo Camavinga, dont l’autre prétendant n’est autre que… le Paris Saint-Germain.