Pogba au PSG, l’OM se pointe

Dans : PSG.

Malgré un Euro convaincant sur le plan personnel avec l’équipe de France, Paul Pogba est déjà en vacances.

Son avenir est toutefois toujours discuté, sachant qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United, où il ne parvient toujours pas à faire l’unanimité depuis son retour à Old Trafford. Résultat, la rumeur de son arrivée au PSG galope toujours, et a même été confirmée par plusieurs médias des deux côté de la Manche. Il se murmure même que La Pioche serait intéressée à l’idée de rejoindre une formation qui se fixe comme objectif d’aller chercher la victoire finale en Ligue des Champions, et s’en donne clairement les moyens. Une envie qui tranche en tout cas avec l’état d’esprit de sa famille. On sait que le clan Pogba, avec sa mère et ses frères notamment, est très présent dans les grandes décisions du milieu de terrain, et la tendance n’est pas vraiment à une adulation du maillot du Paris SG. C’est ce qu’affirme le journaliste italien Rudy Galetti, pour qui le fait que la famille Pogba penche vers l’OM pourrait être un problème.

« D’après ce que je comprends, le renouvellement avec United est la voie la plus sûre. Difficile de le voir au PSG même pour son parcours personnel, sa famille soutenant Marseille. C’est compliqué de le voir à Paris. La suggestion de la Juve, même avec de faibles pourcentages, reste dans l’air. A ce jour, Il est plus susceptible de rester à Manchester avec une augmentation de salaire qui entre le bonus et la partie fixe pourrait même atteindre 25 millions d’euros », assure ainsi Rugy Galetti à Calcio Mercato. Une prolongation à Manchester United qui tient donc toujours la corde, surtout que Mino Raiola n’a jamais fermé la porte à cette solution. Cela coûtera toutefois très cher aux Red Devils, qui y réfléchiront peut-être à deux fois si le PSG continue de faire de belles ventes, et arrive à faire une offre conséquente pour se payer Paul Pogba.