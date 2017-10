OL : Pour Aulas, pas besoin de coach étranger quand on a Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Série en cours pour l’OL de Bruno Genesio avec une quatrième victoire consécutive qui met forcément son équipe dans les meilleures dispositions au classement. Même si cela ne devrait pas tarder à repartir à la moindre contre-performance, les critiques à l’encontre de l’entraineur rhodanien ont cessé, et cela amuse beaucoup Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL, qui est resté à fond derrière son coach dans la tempête, savoure ce renouveau, et en profite même pour glisser un petit tacle à une frange de ses supporters qui souhaitait voir un technicien étranger et reconnu pour entrainer Lyon.

« L’équipe monte en puissance, tous les joueurs ne sont pas au top. C’est vrai que l’on n’entend plus les donneurs de leçons adeptes et aveuglés par les coachs étrangers ? Regarde les résultats et la qualité de jeu », a lancé JMA à ceux qui lui reprochaient le style de Bruno Genesio, uniquement basé sur les exploits individuels. Le débat est sans fin, mais Aulas ne manquera jamais l’occasion de rappeler qui est le patron et le plus avisé, surtout quand les résultats sont favorables comme en ce moment.