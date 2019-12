OL : Plouf, la belle piste Thomas Lemar tombe à l'eau

Dans : OL.

Initialement, le mercato de l’Olympique Lyonnais devait se concentrer sur un renfort au milieu de terrain et une recrue en défense. Mais les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adelaïde ont changé la donne…

En effet, les deux principaux animateurs du jeu offensif de l’OL souffrent d’une rupture des ligaments croisés, ce qui va pousser l’état-major du club rhodanien à recruter un joueur offensif au minimum lors du mercato hivernal. Ces dernières 24 heures, les noms de Giroud, Gameiro ou encore Lemar ont été évoqués. Mais dans le dossier du milieu offensif de l’Atlético de Madrid, brillant à Monaco mais décevant depuis son arrivée en Espagne, l’OL a peu de chances de rafler la mise.

En effet, L’Equipe indique que l’Atlético de Madrid souhaite inclure une option d’achat obligatoire d’un montant très important pour lâcher Thomas Lemar. Ce mercredi, le quotidien La Une va plus loin, indiquant que l’Olympique Lyonnais avait d’ores et déjà abandonné la piste Thomas Lemar. « Non, pas possible. L’Atlético ne veut pas » aurait soufflé un dirigeant de l’OL au sujet de l’ancien Monégasque, qui aurait sans doute vu d’un bon œil un prêt en France afin de se relancer à six mois de l’Euro 2020 avec l’Equipe de France. Reste maintenant à voir si une possibilité de s’offrir Lemar en fin de mercato hivernal existera pour Lyon, même s’il faudra visiblement regarder vers une autre direction pour recruter un joker offensif en janvier…