OL ‍: Pierre Sage sait compter et ça lui fait peur

La 23e journée de Ligue 1 débute vendredi soir avec le match entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais. Une affiche dont l'enjeu est énorme pour les deux équipes.

L'OL n'est plus relégable, ce qui retire évidemment un peu de pression aux joueurs de Pierre Sage, mais l'entraîneur français a bien vu que malgré cet enchaînement de victoires, Lyon n'a toujours que trois points d'avance sur le barragiste, Nantes, avec une différence de buts pas réjouissante (-11 contre -12). Et pire encore, en cas de défaite à Saint-Symphorien, Lyon pourrait remettre Metz dans la course au maintien, alors que les Lorrains seront dans le trou s'ils perdent contre l'OL. Pas besoin de faire un dessin à Pierre Sage, Anthony Lopes et ses coéquipiers ne doivent pas encore regarder vers le haut du classement de Ligue 1 et plutôt se focaliser sur la course au maintien. Car vendredi tout pourrait changer pour Lyon, dans un sens ou dans l'autre. Et ce message, le coach lyonnais l'a fait passer.

Alors, en conférence de presse, l'ancien responsable du centre de formation de l'OL, mis sur le banc dans l'urgence après le départ de Fabio Grosso a tenu à faire passer un message très clair sur cette affiche Metz-OL. « On regarde plus derrière que devant bien sûr, car cela fait deux semaines de suite où avant la journée de championnat, on avait trois points d’avance sur le barragiste et on se retrouve toujours qu’avec trois points d’avance malgré la victoire. Et il y a plusieurs équipes qui nous ont rejoint dans ce schéma-là. Dans tous les cas, le premier barragiste n’est qu’à trois points. Metz est un adversaire direct pour éviter la relégation et on se bat contre ces équipes-là (...) C’est un match qui vaut trois points et qui doit nous rapprocher de notre objectif. Les points n’ont pas d’odeur, peu importe qui bat qui, l’important, c'est d’être devant à la fin. Au vu du rythme des équipes du bas de tableau, il est possible qu’il faille plus de 35 points pour atteindre nos objectifs », a fait remarquer Pierre Sage, qui avoue qu'il pense surtout que ses joueurs doivent d'abord