OL : Pierre Ménès sait précisément quand l'OL sera bon...

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

L'Olympique Lyonnais a déçu ses supporters samedi soir en se contentant d'un nul contre Nantes, mais surtout en oubliant toutes les bonnes choses vues lors des trois dernières rencontres. Pour Pierre Ménès, cette contre-performance de l'OL était presque annoncée, tant Lyon semble prendre un malin plaisir à rater ce genre de rendez-vous où la formation de Bruno Genesio est largement supérieure...sur le papier. Alors pour revoir un grand Olympique Lyonnais, le consultant de Pierre Ménès donne rendez-vous dimanche prochain lors de PSG-OL.

« L'OL avait l'occasion de reprendre la deuxième place ce soir mais Lyon a fait une Lyon. Etincelants dans les gros matchs, les Lyonnais ont encore failli dans une rencontre à leur portée. Ils pensaient sûrement avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Aouar et puis ils se sont endormis. Bon, ils n'étaient pas très réveillés avant, ils jouaient pépère avec un petit turn-over et probablement la tête à la rencontre de Ligue des Champions contre le Shakhtar. Ce qui n'est pas normal, c'est que Nantes a eu de très belles occasions après l'égalisation de Boschilia. On peut dire que c'est encore deux points perdus contre une équipe plus faible et c'est le mal récurrent de l'OL depuis quelques saisons. Le prochain match de Ligue 1 sera au Parc des Princes donc on peut penser que les Lyonnais seront très motivés et très bons », annonce Pierre Ménès une semaine à l'avance. Qui vivra verra....