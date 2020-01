OL : Pierre Ménès patron du mercato de Lyon

Dans : OL.

Comme prévu, le mercato hivernal est mouvementé à l’Olympique Lyonnais, qui doit recruter afin de se renforcer et qui doit gérer plusieurs offres imprévues pour ses joueurs.

Très apprécié en Angleterre, Moussa Dembélé fait par exemple l’objet d’offres de Manchester United et de Chelsea durant ce mois de janvier. Mais le dossier qui fait le plus réagir à Lyon, c’est celui de Lucas Tousart. Et pour cause, le Hertha Berlin a proposé plus de 20 ME pour l’ancien Valenciennois, une offre refusée par Jean-Michel Aulas. Sur l’antenne de Canal Plus, Pierre Ménès s’est mêlé du mercato lyonnais et pour le journaliste, il est bien évident que l’OL devrait accepter de vendre son milieu de terrain de 22 ans. D’autant qu’avec l’argent récupéré, le club pourrait réinvestir sur un joueur d’expérience tel que Steven Nzonzi…

« Tousart, 30 millions... Moi, je le conduis moi-même à l'aéroport avec un petit mot de remerciement et des fleurs pour le club qui l'a pris » a lâché le consultant de Canal Plus avant de poursuivre. « Ce n'est pas du tout pour dénigrer le joueur. Tu as un petit jeune, Maxence Caqueret, qui est formidable et qui fait des matchs impeccables... Il y a quand même une réalité économique. Avec l’argent récupéré, tu peux aller prendre Steven Nzonzi, qui est aussi bon que Tousart » a commenté Pierre Ménès, pour qui Jean-Michel Aulas a tout intérêt à accepter la proposition du Hertha Berlin pour Lucas Tousart au mercato d’hiver.