OL : Pierre Ménès éjecte Lyon de la course au podium

Dans : OL.

Dimanche soir, Lille a frappé un grand coup dans la course au podium en battant l’Olympique Lyonnais (1-0) à domicile grâce à un but de Loïc Rémy.

Regonflés à bloc par les succès obtenus contre la Juventus Turin et Saint-Etienne, les Gones sont redescendus de leur nuage en s’inclinant face au PSG en Coupe de France puis contre Lille, dimanche soir en clôture de la 28e journée. Désormais, l’Olympique Lyonnais est à 10 points du podium. Un retard qu’il sera impossible à combler pour l’équipe de Rudi Garcia selon Pierre Ménès, lequel a estimé sur son blog que tout allait désormais se jouer entre Lille, Rennes et Marseille pour la deuxième et la troisième place du championnat.

« Rennes a joyeusement fait exploser une équipe de Montpellier que j’ai rarement vue aussi creuse sur le plan défensif (…) Du coup, les Rennais pouvaient regarder le choc Lille-Lyon avec quatre points d’avance et pas mal de sérénité. Mais en fin de soirée, les Bretons n’avaient à nouveau qu’un seul point d’avance sur le LOSC, qui a logiquement battu une équipe de Lyon très émoussée sur le plan physique. D’autant que, après la Juve, Sainté et Paris, Garcia a aligné une quatrième fois consécutive son milieu Guimaraes-Tousart-Aouar. Cette fois, cet entrejeu si performant la semaine passée a beaucoup souffert face à l’agressivité et le pressing des Lillois, notamment du duo André-Sanches (…) . Aujourd’hui, il semble évident que Rennes et Lille lutteront pour la troisième place jusqu’au bout. Et peut-être même la deuxième si Marseille venait à chuter à Montpellier lors de la prochaine journée, sachant que l’équipe de Villas-Boas recevra ensuite Paris avant de se rendre à Lyon. Une fois de plus, rien n’est joué » a indiqué le consultant du Canal Football Club, pour qui l’OL a définitivement dit adieu au podium en s’inclinant en terres lilloises dimanche soir.