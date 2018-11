OL : Pierre Ménès ne misera pas son salaire sur Lyon

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a une belle occasion de plier les choses en Ligue des champions, une victoire contre Hoffenheim assurant quasiment la qualification de l'OL pour les huitièmes de finale de la C1. Mais, compte tenu des prestations à géométrie variable des joueurs de Bruno Genesio, il est difficile d'avoir une confiance absolue avant ces retrouvailles contre la formation allemande. Pour Pierre Ménès, si logiquement Lyon doit gagner, il y a quand même des choses qui clochent et qui empêchent d'envisager un succès sans souci de Lyon.

C'est ce que le consultant de Canal+ a confié sur un site de paris en ligne. « Lyon c’est le contraire du PSG, c’est vraiment pas bon en championnat notamment au niveau des prestations. Même quand ils gagnent à Angers, ils se font bousculer d’une façon incroyable. Mais par contre, en Coupe d’Europe ils ont déjà cinq points, compte tenu qu’ils doivent encore jouer contre Hoffenheim et le Shakthar c’est plutôt correct et l’espoir de qualification est réel. Maintenant ce mercredi soir quel visage va-t-on voir de Lyon ? Est-ce que ça va être l’image désastreuse donnée par Ndombele et Depay, entre autres, contre Bordeaux ? On a un peu l’impression qu’on lance la pièce avec cette équipe qui manque de caractère, de personnalité, qui est probablement trop jeune. Après, je pense que sur ce qu’on a vu du match aller, et les 3 buts offerts par la défense allemande, je pense que Lyon a les moyens de s’imposer. Mais méfiance quand même », a prévenu Pierre Ménès, qui ne placera pas ses économies sur l'Olympique Lyonnais.