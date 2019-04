OL : Pierre Ménès même pas étonné du fiasco de Lyon

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Au lendemain de l'élimination de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, dont on connaît le principal effet secondaire puisque Bruno Genesio n'a pas été prolongé, Pierre Ménès est revenu sur cette sortie de piste violente pour le club de Jean-Michel Aulas. Via son podcast, le consultant de Canal+ avoue ne pas avoir été étonné par ce résultat favorable au Stade Rennais. Une défaite lyonnaise qu'il avait prévue depuis vendredi dernier après le match de Ligue 1 entre les deux formations au Roazhon Park.

« On a vécu une soirée baroque au Parc OL avec la qualification du Stade Rennais. J’avoue que j’ai des regrets car j’avais commenté Rennes-Lyon vendredi dernier en Ligue 1 et j’ai dit à tout le monde, notamment au président Jacques Delanoé, au président exécutif Olivier Létang et à Franz Lecomte, le dircom, que s’ils n’avaient pas gagné en Championnat ils allaient le faire en Coupe de France. Quand j’ai fait mon prono pour un site de paris en ligne, je n’ai pas pris de risque et j’ai eu tort. On a encore vu une équipe de Lyon très insuffisante, dominé en milieu de terrain par Rennes (...) Marcelo a fait un match cataclysmique du début à la fin », constate Pierre Ménès, qui n'a pas été par la tournure des événements au Groupama Stadium.