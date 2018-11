OL : Pierre Ménès impose son choix à Genesio !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Remplacé dès la mi-temps contre Saint-Etienne, Nabil Fekir inquiète à Lyon. L’international français n’est pas blessé, mais depuis le début de la saison, il éprouve d’énormes difficultés à retrouver son explosivité de la saison passée. Ce qui pousse certains consultants comme Eric Carrière à penser qu’il serait préférable de le voir débuter sur le banc le sommet face à Manchester City en Ligue des Champions. Un avis absolument pas partagé par Pierre Ménès, qui estime qu’il serait insensé de se priver de son capitaine pour un tel match. Et ce malgré la méforme de ce dernier…

« Il doit jouer ! Ce n’est pas possible, quand tu joues une équipe aussi forte, de se passer de ton meilleur joueur. Genesio cherche la meilleure formule et pour l’instant, il ne la trouve pas. En première période, ils sont trois dans l'axe, et ils étaient englués à ne pas bouger. C'est l'entrée de Cornet qui a changé les choses et qui a dynamisé l'équipe. Mais c'est tout de même incroyable que l'OL tâtonne encore après quatorze journées » a expliqué le journaliste de Canal Plus. Reste désormais à voir quelle sera la décision de Bruno Genesio, mardi au Groupama Stadium. Avec Aouar, Depay, Traoré, Cornet, Terrier ou encore Dembélé, il a l’embarras du choix pour composer son attaque.