OL : Pierre Ménès gâche la fête pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a remporté une précieuse victoire contre Lens (2-1), mais l'OL a souffert et doit beaucoup à Anthony Lopes. Pierre Ménès n'est pas emballé.

Une semaine après la traumatisante défaite de l’Olympique Lyonnais à Nice, le soulagement montré par les joueurs et le staff de l’OL au moment où l’arbitre a sifflé la fin du match, et donc scellé la victoire face au RC Lens, a prouvé que l’impact de la rencontre contre le Gym avait été violent. Ce succès devant un Groupama Stadium largement rempli, plus de 50.000 spectateurs, relance la formation de Peter Bosz au classement de la Ligue 1. Cependant, pour Pierre Ménès, les trois points pris contre une équipe lensoise encore une fois très joueuse ne doivent pas masquer certaines lacunes récurrentes. Et sur son blog, l’ancien consultant de Canal+ a clairement fait comprendre ses légers doutes malgré ce résultat positif pour Lyon.

Pierre Ménès pas rassuré par l’Olympique Lyonnais

Et Pierre Ménès de dresser un bilan très mitigé de la prestation lyonnais contre le RC Lens. « L’OL n’a jamais maîtrisé son sujet, ni défensivement ni offensivement et le score de 2-0 au repos était même assez flatteur pour les joueurs de Bosz, qui ont ouvert le score sur un penalty de Toko-Ekambi à la suite d’une faute de Medina sur Guimaraes, puis ont doublé la mise sur une tête astucieuse d’Aouar qui avait bien suivi un tir de Toko-Ekambi repoussé par Leca (...) Anthony Lopes a réussi quelques bons arrêts et la joie des Lyonnais de remporter la victoire à la fin de la partie en dit assez long sur le soulagement des Gones qui devront quand même, avec un peu plus de confiance, trouver de la sérénité dans toutes les zones de leur jeu », prévient l’ancien homme fort du Canal Football Club après la victoire de l’Olympique Lyonnais. L'équipe de Peter Bosz va désormais enchaîner avec l'Europa League, une compétition où pour l'instant elle a réalisé un sans-faute.