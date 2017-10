OL : Pierre Ménès exige Nabil Fekir en équipe de France !

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Nabil Fekir est indiscutablement le joueur en forme de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, et forcément son absence dans le groupe de Didier Deschamps lors des derniers matches des Bleus fait causer. Pour Pierre Ménès, il est évident que le capitaine a sa place dans le collectif tricolore et que cela ne souffre d'aucune contestation.

Même si le consultant n'est pas un adepte de la théorie du complot qui ferait que Didier Deschamps ne veut pas des joueurs lyonnais, Pierre Ménès réclame la présence de Nabil Fekir chez les Bleus. « Le capitaine de l'OL s'est offert un doublé et une passe décisive dans ce sommet de Ligue 1. Il faut croire que porter son équipe et inscrire sept buts et trois passes décisives en neuf journées, ce n'est pas suffisant pour être appelé en équipe de France. Pendant un temps, j'ai fait du lobbying pour Payet, je vais commencer à en faire pour Fekir, parce qu'il mérite largement sa place dans le groupe France », a expliqué, sur son blog, Pierre Menés, qui n’est pas le seul à penser cela. Reste à voir si Didier Deschamps fera ce choix lors des matches amicaux à venir d'ici le Mondial 2018.