OL : Pierre Ménès est épaté par cet OL qui bouffe du gros

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur du choc contre Marseille dimanche, Lyon a de nouveau prouvé qu’il était toujours au rendez-vous dans les grandes affiches.

Plus en difficulté face aux petites équipes et contre les blocs regroupés, l’équipe de Bruno Genesio peut « développer son jeu » face aux équipes joueuses selon Pierre Ménès, pour qui l’OL devra afficher la même force offensive lors des matchs moins prestigieux pour réaliser une grande saison. Le journaliste de Canal Plus est tout de même assez optimiste, notamment en raison de l’état d’esprit des Gones face à l’OM au Groupama Stadium dimanche soir.

« Une nouvelle fois, l’OL démontre qu’il est infiniment meilleur dans les grands matchs que face aux petites équipes qui n’ouvrent pas le jeu et face auxquelles il peine à trouver des solutions. Face à des équipes joueuses comme City et l’OM, ils ont les espaces pour développer leur jeu. Mais il n’y a pas que ça. Moi qui avais fustigé la faiblesse du jeu collectif lyonnais en début de championnat, j’avoue qu’hier soir on a vu une équipe où tous jouent les uns pour les autres. Cela fait une énorme différence » a confié le chroniqueur du Canal Football Club sur son blog. Eléments de réponse dès mercredi avec le déplacement à Dijon…