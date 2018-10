OL : Pierre Ménès délivre un verdict terrible pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Seule la victoire est belle, et c'est probablement ce que doivent se dire ce dimanche matin les supporters de l'Olympique Lyonnais, la prestation rhodanienne à Angers ayant été très décevante, pour ne pas dire plus. Devant sa télé, Pierre Ménès a regardé la prestation lyonnaise, et le consultant de Canal+ ne s'est pas du tout régalé. Sur son blog, Pierre Ménès est plutôt sévère pour la formation de Bruno Genesio, estimant que ce genre de succès un peu miraculeux ne pourra pas se répéter souvent.

« Samedi après-midi, Lyon a pris trois points sur la pelouse d'Angers. Alors on va dire que je me répète mais concrètement, on va retenir quoi de ce match ? Que l'OL s'est imposé en supériorité numérique grâce notamment à Depay, entré en cours de jeu. Très bien. Mais il faut vraiment se contenter de ça pour un club qui vise le podium et qui joue la Ligue des Champions ? Les Lyonnais n'ont rien maîtrisé, ou presque. Sans un Anthony Lopes en grande forme, ils auraient même été menés très tôt dans le match. Déjà auteurs de plusieurs arrêts importants contre Nîmes et Hoffenheim, il a de nouveau été solide face à Capelle, Santamaria et les autres. Il a tenu la baraque mais il ne pourra pas toujours faire le boulot tout seul. Défensivement, ça paraît très fragile et offensivement c'est très peu inspiré. Sans parler de chance et même si c'est plutôt facile à dire, le match n'aurait clairement pas été le même sans l'expulsion précoce mais méritée (je ne comprends même pas que certains la contestent) d'Ismaël Traoré pour une énorme semelle sur Dembélé. Gagner dans ces conditions, c'est le minimum syndical. S'en satisfaire, ça me paraît compliqué », a confié Pierre Ménès, pas emballé du tout par cet Olympique Lyonnais.